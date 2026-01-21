Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκαν, την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, 2 ταχυδρομικά δέματα, που περιείχαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνη, τα οποία είχαν ως τελικό προορισμό την Κύπρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών εντόπισαν 2 ταχυδρομικά δέματα, που περιείχαν επιτραπέζια παιχνίδια, στο εσωτερικό των οποίων ήταν επιμελώς κρυμμένες 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 164 γραμμαρίων.

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια μετά από σχετική έγκριση από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή πραγματοποιήθηκε διαδικασία ελεγχόμενης μεταφοράς και παράδοσης των ναρκωτικών ουσιών στην Κύπρο. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε άμεσα συνεργασία με τις ομόλογες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Κύπρου συνελήφθη 28χρονος άνδρας από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Κυπριακής Αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ