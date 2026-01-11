Συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», 3 αλλοδαπές γυναίκες, 29, 33 και 37 ετών, ως φερόμενα μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης στην Ιταλία, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ,έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενες, οι οποίες θα αναχωρούσαν αεροπορικώς από τη χώρα μας με προορισμό περιοχή της Ιταλίας.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές τους, συνολικά κατελήφθησαν να έχουν αποκρύψει σε νάιλον συσκευασίες εντός των αποσκευών τους, 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.