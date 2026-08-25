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Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 27 Αυγούστου, επιβάλλοντας στον κατηγορούμενο τον περιοριστικό όρο της απομάκρυνσης από την οικογενειακή κατοικία.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν μόνο φραστικό, ενώ η παρουσιάστρια φέρεται να έχει ανακαλέσει την καταγγελία της δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί τη δίωξη.

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Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την αυτόφωρη διαδικασία, ο σύζυγος γνωστής παρουσιάστριας, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 27 Αυγούστου, ενώ παράλληλα ήρε την κράτησή του. Ως περιοριστικό όρο επέβαλε στον κατηγορούμενο να διαμένει σε διαφορετική οικία μέχρι την εκδίκαση.

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Νωρίτερα, ο άνδρας είχε οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, η οποία φέρεται να τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου.

Πρόκειται για πλημμέλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα, επομένως για την έναρξη της ποινικής διαδικασίας δεν απαιτείται η υποβολή μήνυσης από το φερόμενο ως θύμα.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από το δικαστήριο στις 27 Αυγούστου

Για τις 27 Αυγούστου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του συζύγου γνωστής παρουσιάστριας, ο οποίος μετά από δίωξη που του άσκησε η εισαγγελία αντιμετωπίζει το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης ενώπιον ανηλίκου. Πρόκειται για αδίκημα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος και το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται υποβολή μήνυσης.

Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε σήμερα (25/8) η υπόθεση, αποφάσισε την αναβολή της δίκης για την ερχόμενη Πέμπτη (27/8) διατάσσοντας την άρση της κράτησής του κατηγορούμενου αλλά και την απομάκρυνσή του από την οικογενειακή κατοικία μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Πάντως ενώπιον του δικαστηρίου η υπεράσπιση του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι δεν υπήρξε σωματική βλάβη σε βάρος της παρουσιάστριας και ότι το περιστατικό περιορίστηκε σε ένα φραστικό επεισόδιο, χωρίς να υπάρξουν χτυπήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ειπώθηκαν στη δικαστική αίθουσα από την πλευρά του δικηγόρου της παρουσιάστριας (η ίδια δεν παραβρέθηκε στο δικαστήριο) υπάρχει ήδη δήλωση ανάκλησης της καταγγελίας από τη εκείνη. Μάλιστα, όπως ειπώθηκε, η παρουσιάστρια και ο κατηγορούμενος εξακολουθούν να έχουν επαφή.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από το Αυτόφωρο στις 27 Αυγούστου. Μέχρι τότε ο κατηγορούμενος -όπως αποφάσισε σήμερα το δικαστήριο- θα είναι ελεύθερος αλλά θα πρέπει να μένει εκτός της οικογενειακής εστίας.



Ο δικηγόρος της ενημέρωσε άτυπα το δικαστήριο ότι από πλευράς της ήδη έχει γίνει δήλωση ανάκλησης του συμβάντος και πως οι σύζυγοι έχουν συνομιλήσει μεταξύ τους και πως η ίδια δεν νιώθει απειλή ή κίνδυνο, ώστε να χρειάζεται λήψη περιοριστικών μέτρων.

Η δημοσιογράφος φέρεται να έχει δηλώσει στους αστυνομικούς κατά την προανάκριση ότι ο σύζυγός της δεν είχε πρόθεση να της προκαλέσει σωματική βλάβη, η ίδια δεν δέχθηκε χτυπήματα και πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του συζύγου της.