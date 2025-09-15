Ελεύθερος αφέθηκε ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα που συνελήφθη μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς. Η δίκη προσδιορίστηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων, που χτύπησαν την πόρτα του αυτοκινήτου και έβρισαν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε. Την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Ο γιος του νγωστού τραγουδιστή φέρεται να απειλησε και να εξύβρισε και τους αστυνομικούς στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκε για τον σχηματισμό της δικογραφίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.

Ο αστυνομικός νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος στο 401.