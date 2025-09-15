Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε ο Γιάννης Μάλαμας, γιος του γνωστού καλλιτέχνη Σωκράτη Μάλαμα, μετά το επεισόδιο στο οποίο πρωταγωνίστησε στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 20χρονος μουσικός συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) στην πλατεία Μοναστηρακίου όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς να τσακώνεται με οδηγό ταξί στην πιάτσα των ταξί.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο νεαρός αντέδρασε και καθώς έμπαινε στο περιπολικό κουτούλησε αστυνομικό της ΟΠΚΕ, προκαλώντας του τραύματα στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Η μητέρα του μουσικού, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων τόνισε: «Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε, δεν ξέρω, υποθέτω, Θέλω να το τονίσω, όταν ξέρω περισσότερα θα σας πω.

Είναι 24 χρόνων, δεν μου είπε κάτι όταν το συνάντησα. Εγώ δεν θα μιλήσω γιατί είμαι η μαμά του. Ας μιλήσουν αυτοί που τον ξέρουν», ανέφερε η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα, Γλυκερία Σταθοπούλου. Μετά την απολογία του στον εισαγγελέα, ο νεαρός μουσικός αφέθηκε ελεύθερος έως και τη δίκη.