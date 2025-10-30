«Είμαστε κανονική οικογένεια, αγαπώ τον σύντροφό μου, είναι ο πατέρας των παιδιών μου, έχουμε θέματα και τσακωνόμαστε αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο» υποστήριξε μεταξύ άλλων, η 40χρονη Λιθουανή, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύζυγό της στο Κορωπί.

Μία βδομάδα μετά το περιστατικό, η 40χρονη αποσωληνώθηκε από τη ΜΕΘ, έχει συνέλθει και αναρρώνει, φέροντας βαρύτατα χτυπήματα στο πρόσωπο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της. Ο 50χρονος σύζυγός της παραμένει προφυλακιστέος και επιμένει ότι δεν χτύπησε αυτός την γυναίκα την περασμένη Πέμπτη, αλλά την βρήκε αιμόφυρτη στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Advertisement

Advertisement

Συγκλονίζει το γεγονός ότι η γυναίκα υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα από το περιστατικό, και πως δεν ήταν 50χρονος ο άνθρωπος που την κακοποίησε. Η ίδια ανυπομονεί να βγει από το νοσοκομείο και να βρεθεί ξανά μαζί με τον 4χρονο γιο της και το 8 μηνών βρέφος που έχει αποκτήσει με τον 50χρονο, τα οποία βρίσκονται εδώ και μία εβδομάδα στο νοσοκομείο Παίδων.

Η 40χρονη κάνει λόγο για μία φυσιολογική σχέση με τον 50χρονο. «Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε δύο απιδιά μαζί. Δεν έχουμε μία υπέροχη σχέση αλλά έχουμε σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλάει με τα παιδιά μας στο τηλέφωνο κάθε απόγευμα. Η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή μας, κάθε βράδυ. Ακόμη και όταν είναι μακριά ανυπομονούμε για την επιστροφή του.

«Τα τελευταία χρόνια επειδή έφυγε να δουλέψει στο εξωτερικό με άφησε με ένα μωρό που ήταν ενός μήνα και ήμουν μόνη με το αγόρι και το μωρό και ήμουν στεναχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη κα δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Και έτσι περίμενα και έκανα υπομονή. Μήνα τον μήνα, βράδυ το βράδυ, η ζωή προσχωρούσε», ανέφερε αρχικά η 40χρονη.

«Το 2023, είχαμε έναν καυγά. Είχαμε έναν οικογενειακό τσακωμό. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αγαπώ τον 50χρονο σαν σύντροφο είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε διαφωνίες αλλά είμαστε μία κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί δεν είναι μία συνηθισμένη κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως όταν τσακωνόμαστε, κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας. Αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις, ο 50χρονος δεν είναι ο πρώτος άνδρας στη ζωή μου», είπε.

«Δεν θυμάμαι»

Η ίδια στη συνέχεια, ανέφερε ότι από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι δεν θυμάται τίποτα, ενώ μεταξύ άλλων χαρακτήρισε λάθος την σύλληψη του συντρόφου της.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον… γιατί ισχυρίζονται ότι ήταν εκείνος που σας χτύπησε.

Αυτό δεν μπορώ να το πω ακόμη. Γιατί δεν η μνήμη μου… ακόμη δεν θυμάμαι τα πάντα. Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε. Δεν το πιστεύω. Γιατί ο πατέρας των παιδιών μου, που μένει στο εξωτερικό να επιστρέψει και να μου επιτεθεί; Αυτό είναι πολύ τρελό. Όχι. Καημένε… . Και καημένη οικογένειά μας… τόσες φήμες και διάφορα… στην πραγματικότητα είμαστε μια κανονική οικογένεια. Έχουμε τα θέματά μας, όλοι έχουμε θέματα.

Ο … μπήκε στη φυλακή γι’ αυτήν την επίθεση.

Ναι και δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Περιμένω να επανέλθει η μνήμη μου.

Ο σύντροφος της υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε θύμα ληστών που μπήκαν στο σπίτι τους, εκείνη όμως παρουσιάζει ένα άλλο σενάριο.

Advertisement

Και ποιος σας επιτέθηκε;

Μπορεί να ήταν οι γείτονες. Καπνίζω. Βγαίνω έξω ότι βάζω τα παιδιά μου για ύπνο το βράδυ και τους έχω ακούσει να το σχολιάζουν. Ότι «δεν καπνίζει μέσα, ότι καπνίζει έξω». Έχω δύο μικρά παιδιά, γιατί να καπνίζω μέσα; Ίσως μυρίζουν τα σπίτια τους ή κάτι.



Πλέον η υγεία της εξελίσσεται ομαλά ενώ ο πατέρας της βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλευρό της ίδιας και των δυο της παιδιών που φιλοξενούνται στο Παίδων.

Ο πατέρας της 40χρονος είναι γνωστός επιστήμονας στον τομέα της Ψυχιατρικής, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα οικογένειας και σεξουαλικής αγωγής στη Λιθουανία. Ο ίδιος ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες είχε αφήσει το δικό του σημάδι στην ψυχή της άτυχης γυναίκας, αφού φέρεται να την κλείδωνε στο δωμάτιό της και να μην είχε καλές σχέσεις μαζί της. Μάλιστα, συνάδελφος της 40χρονης είχε αναφέρει ότι «έφυγε από το σπίτι της για να γλιτώσει από τον πατέρα της».

Παράλληλα, η 40χρονη έχει ως πρώτο της μέλημα το να δει τους δυο γιους της που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης την περασμένη εβδομάδα.

Advertisement

Ανησυχείτε για τα παιδιά σας;

Ναι, ανησυχώ για τα παιδιά μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ χώρια τους απ’ όταν γεννήθηκαν. Με κανένα από τα δύο. Και το μωρό μου. Το θηλάζω το μωρό μου. Και θέλω να τα αγκαλιάσω. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να είμαστε μαζί, ξανά μαζί η οικογένειά μας, τα παιδιά μας κι εγώ. Και με τον… θα βρούμε λύση στην πορεία, όταν επανέλθει η μνήμη μου. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζομαι τα παιδιά μου κι αυτά εμένα».



«Είδα την σύντροφό μου χτυπημένη»

Από την πλευρά του, ο 50χρονος σύντροφος της πήρε τον δρόμο για την φυλακή καθώς ο ισχυρισμός του ότι το σπίτι τους έγινε στόχος διαρρηκτών δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα. Ο σύντροφος της 40χρονης σε δήλωσή του ανέφερε:

«Γύριζα από το αεροδρόμιο εκείνη την ημέρα. Έχω και το αποδεικτικό εισιτήριο της πτήσης μου. Μπήκα στο σπίτι. Δεν παρατήρησα να υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Είδα την σύντροφό μου χτυπημένη και αμέσως κάλεσα την αστυνομία για βοήθεια. Την τράβηξα και φωτογραφία την οποία έχω στο κινητό μου και φαίνονται τα σημάδια κακοποίησης.

Παρατήρησα ότι στον χώρο υπήρχαν λεκέδες αίματος που ήταν ξεραμένοι και θεωρώ ότι ίσως την ίδια μέρα αλλά πολύ νωρίτερα χτυπήθηκε. Δεν το έχω κάνει εγώ. Δεν θα πείραζα ούτε την ίδια ούτε το παιδί. Θέλω να γίνει καλά και περιμένω και την ίδια να καταθέσει όσα ξέρει».

Advertisement