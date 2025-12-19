Το νέο retail μοντέλο της Enerwave φέρνει την ενέργεια πιο κοντά στην καθημερινότητα, συνδυάζοντας τεχνολογία, εξυπηρέτηση και σύγχρονες λύσεις για τον καταναλωτή

Η Enerwave, η νέα εταιρεία ενέργειας της HELLENiQ ENERGY και μετεξέλιξη της ELPEDISON, συστήνεται στο κοινό με ανανεωμένη ταυτότητα, νέο retail μοντέλο και μια ξεκάθαρη υπόσχεση: η ενέργεια μπορεί να γίνει πιο απλή, πιο ανθρώπινη και πιο κοντά στην καθημερινότητά μας.

Σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα, η Enerwave δεν ακολουθεί μονο τις εξελίξεις αλλά επιλέγει να τις επαναπροσδιορίσει, επενδύοντας σε προϊόντα και υπηρεσίες, και κυρίως στην εμπειρία του πελάτη.

Από την παροχή ρεύματος, στο energy experience

Για χρόνια, η σχέση μας με την ενέργεια ήταν τυπική, συχνά απρόσωπη. Η Enerwave έρχεται να αλλάξει ακριβώς αυτό το αφήγημα. Με 35 ανανεωμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, δημιουργεί ένα σύγχρονο retail περιβάλλον όπου ο καταναλωτής δεν πηγαίνει αποκλειστικά και μόνο για να υπογράψει ένα συμβόλαιο, αλλά για να καταλάβει, να συγκρίνει και να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του.

Η νέα φιλοσοφία βασίζεται σε ένα one–stop shop μοντέλο. Εδώ η ενέργεια, τεχνολογία και το customer support συγκεντρώνονται σε έναν χώρο, με καθαρή αισθητική, ξεκάθαρη πληροφορία και ανθρώπινη εξυπηρέτηση.

Τα flagship καταστήματα που δείχνουν το μέλλον

Στα flagship stores της Κηφισιάς και της Γλυφάδας, η εμπειρία ανεβαίνει επίπεδο. Εκεί, η Enerwave εισάγει για πρώτη φορά μια curated επιλογή smart προϊόντων, ενσωματώνοντας την τεχνολογία στη λογική της έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας.

Ο επισκέπτης μπορεί να δει από κοντά:

smart home συσκευές

έξυπνο φωτισμό και LED ταινίες

κάμερες ασφαλείας

smart hubs

ρομπότ-σκούπες

ηλεκτρικά πατίνια

Gadgets σχεδιασμένα για να βελτιώνουν την καθημερινότητα και να ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο που ζούμε, κινούμαστε και καταναλώνουμε ενέργεια.

.Όταν η τεχνολογία γίνεται κατανοητή

Στον πυρήνα της νέας εμπειρίας βρίσκεται το ανθρώπινο στοιχείο. Το προσωπικό των καταστημάτων Enerwave έχει ρόλο συμβουλευτικό. Στόχος δεν είναι η γρήγορη συναλλαγή, αλλά η ουσιαστική καθοδήγηση. Ποιο πρόγραμμα ταιριάζει σε κάθε προφίλ, πώς μπορεί κάποιος να εξοικονομήσει ενέργεια και πώς οι έξυπνες λύσεις μπορούν να ενσωματωθούν στο σπίτι ή την επιχείρηση.

Η ενέργεια παύει να είναι κάτι «αφηρημένο» και μετατρέπεται σε κάτι κατανοητό και διαχειρίσιμο.

Συνεργασίες που προσθέτουν αξία στην καθημερινότητα

Η νέα retail στρατηγική της Enerwave ενισχύεται μέσα από συνεργασίες που προσθέτουν πραγματική αξία. Η συνεργασία με την ΕΚΟ, αλλά και οι σταθερές συνέργειες με την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank, διευρύνουν τις δυνατότητες επιλογής και ευελιξίας και δημιουργούν ένα ευρύτερο οικοσύστημα που συνδέει την ενέργεια με το mobility και τη χρηματοοικονομική αναγκες των καταναλωτών .

Πρόκειται για ένα μοντέλο που δεν βλέπει την ενέργεια απομονωμένα, αλλά ως μέρος της σύγχρονης ζωής.

Ένα νέο κύμα, ήδη σε εξέλιξη

Το rebranding της Enerwave δεν περιορίζεται στο όνομα ή στο design. Εκφράζεται στους χώρους, στον τρόπο εξυπηρέτησης και στη συνολική εμπειρία του πελάτη. Δεν πρόκειται μόνο για αλλαγή εικόνας, αλλά για μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς η ενέργεια μπορεί να ενσωματωθεί πιο φυσικά στην καθημερινότητά μας

Η ενέργεια μπορεί να γίνει πιο σύγχρονη, πιο φιλική και ουσιαστικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σήμερα.

Σε μια εποχή που όλα επαναπροσδιορίζονται, η Enerwave φέρνει ένα νέο κύμα ενέργειας και δείχνει ότι η αλλαγή ξεκινά από εκεί που τη ζούμε καθημερινά.

