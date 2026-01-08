Ένταση σημειώθηκε στην περιοχή της εθνικής οδού που οδηγεί προς το Τελωνείο Κακαβιάς, όπου λαμβάνουν χώρα κινήσεις αγροτικών οχημάτων και παρεμβάσεις της αστυνομίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την εθνική οδό προς τα σύνορα, με κλούβες στο οδικό δίκτυο προκειμένου να εμποδιστεί η προσέγγιση τρακτέρ που έρχονταν από το Καλπάκι. Ωστόσο μια ομάδα αγροτών κινήθηκε μέσω παράδρομων και αγροτικών εκτάσεων, φτάνοντας στη διασταύρωση κοντά στο τελωνείο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο μεγαλύτερος αριθμός των τρακτέρ απέφυγε τελικά τα αστυνομικά μπλόκα και επέστρεψε στο Καλπάκι, όπου προχώρησε σε αποκλεισμό της εθνικής οδού στο ύψος του Παρακάλαμου.