Ένταση επικράτησε στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, όταν αγρότες επιχείρησαν να περάσουν πεζή το μπλόκο που έχει στήσει η ΕΛ.ΑΣ επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, κοντά στο αεροδρόμιο, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών κατά των συγκεντρωμένων.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν από πλάγιες οδούς, και συγκεκριμένα, μέσα από το αγρόκτημα του ΑΠΘ, για να προσπεράσουν το μπλόκο της ΕΛΑΣ και να φτάσουν στον κόμβο αεροδρομίου. Τότε, οι δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων για να τους απωθήσουν. Μετά από μία σύντομη αποκλιμάκωση, τα επεισόδια συνεχίστηκαν και η Αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση χημικών.

Μάλιστα, ένας ηλικιωμένος αγρότη ζαλίστηκε από τα χημικά και έπεσε στο οδόστρωμα.