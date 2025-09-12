Επιβάτης σε αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του, μπροστά σε ανήλικους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Παρασκευής (12/9), όταν ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στην πίσω πλευρά του αστικού, πήγε να κατεβάσει το παντελόνι του.

Advertisement

Advertisement

Ένας δεύτερος επιβάτης του ζήτησε τον λόγο και στη συνέχεια τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκε την ένταση και άμεσα ακινητοποίησε το όχημα, ειδοποιώντας τις αρχές.

Ο δράστης μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, λόγω του τραύματος που φέρει στο κεφάλι και νοσηλεύεται φρουρούμενος.