Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που κυκλοφορεί στη χώρα μας το οποίο περιέχει φαρμακευτική ουσία η οποία συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες για το καρδιαγγειακό σύστημα. Πρόκειται για τη δραστική ουσία sildenafil.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ οι καταναλωτές καλούνται να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του προϊόντος HOT EXXTREME POWER CAPS 5 pcs. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων «η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Ολλανδίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).»