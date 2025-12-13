Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων ενόψει Χριστουγέννων. Η αρχή έγινε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ από σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, το διευρυμένο ωράριο τίθεται σε ισχύ και στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του εορταστικού προγράμματος, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με συνεχές ωράριο από τις 9:00 έως τις 21:00 (ή από τις 10:00 στη Θεσσαλονίκη), ενώ, όπως έχουν ανακοινώσει οι εμπορικοί σύλλογοι, θα είναι ανοιχτά και τρεις Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο: στις 14, 21 και 28 του μήνα.

Το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα – Πειραιά

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Το εορταστικό ωράριο σε Θεσσαλονίκη

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, αύριο Κυριακή τα περισσότερα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως και τις 20:00. Ο Σκλαβενίτης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, δεν θα λειτουργήσει, με εξαίρεση το κατάστημα στο Smart Park, το οποίο θα είναι ανοιχτό από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματά του ξεκινά από τη Δευτέρα.

Κλειστά θα παραμείνουν την Κυριακή και τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος.

Παράλληλα, τα myMarket έχουν ανακοινώσει λίστα καταστημάτων που θα λειτουργήσουν αύριο Κυριακή με ωράριο 11:00 – 16:00, ενώ λίστα με τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά έχει δώσει στη δημοσιότητα και η αλυσίδα Μασούτης.