Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για τα πρωτοφανή επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στην Κρήτη, όταν ομάδες αγροτών επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, τραυματίζοντας στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και προκαλώντας φθορές σε περιπολικό. Οι αρχές αξιοποιούν βιντεοληπτικό υλικό, με στόχο την πλήρη ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 50 άτομα, αγρότες και κτηνοτρόφοι, τα οποία εντάσσονται στις δύο δικογραφίες που σχηματίζουν η Ασφάλεια Χανίων και η Ασφάλεια Ηρακλείου. Η έρευνα ξεκίνησε από τα πρόσωπα με ποινικό παρελθόν, τα οποία –όπως προκύπτει από τις πληροφορίες– συμμετείχαν ενεργά στα επεισόδια.

Στη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων περιλαμβάνονται ήδη 10 άτομα με βεβαρημένο παρελθόν, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής, ναρκωτικών και οπλοκατοχής. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ταυτοποιηθούν και άλλοι που εμφανίζονται σε βίντεο να επιτίθενται με πέτρες και ξύλα σε αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα.

Το κατηγορητήριο για τους πρωτεργάτες των επεισοδίων είναι ιδιαιτέρως βαρύ. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης έχει το υλικό από τις φορητές κάμερες των αστυνομικών –που χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν εισαγγελικής διάταξης– καθώς και τα drones της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία κατέγραψαν μεγάλο μέρος των επεισοδίων. Οι δικογραφίες θα ολοκληρωθούν και θα υποβληθούν στους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς σε Χανιά και Ηράκλειο, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την άσκηση διώξεων.

Σε ό,τι αφορά τους δύο αγρότες που συνελήφθησαν κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αφέθηκαν ελεύθεροι αργά χθες το βράδυ, ωστόσο σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη κοινής ειρήνης και βία κατά υπαλλήλων. Επιπλέον, ο ένας κατηγορείται και για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νέες ταυτοποιήσεις τις επόμενες ώρες.