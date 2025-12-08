Την κατηγορία της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση αναμένεται να συμπεριλάβουν μεταξύ άλλων στη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί για τα επεισόδια, που διαδραματίστηκαν το μεσημέρι στα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα στελέχη της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης ήδη έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν κάποιους από τους εμπλεκόμενους στα επεισόδια, ενώ συνεχίζουν την ανάλυση οπτικού υλικού, προκειμένου να καταφέρουν να συνδέσουν και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στις επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών.

