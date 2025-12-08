Πάνω από 20 είναι πλέον τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρόρτες ανά την χώρα. Στη Νίκαια της Θεσσαλίας παραμένουν περίπου 4.000 τρακτέρ και οι αγρότες αποφάσισαν για σήμερα συμβολικούς αποκλεισμούς παράπλευρων δρόμων και για την Τετάρτη κλείσιμο του λιμανιού του Βόλου.

Εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών–Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη.

Σε δύο σημεία παραμένουν μπλόκα στον Ε 65, επίσης δύο τουλάχιστον είναι τα μπλόκα στην Ιόνια Οδό και σε τρία σημεία στην Εγνατία Οδό.

Συγκέντρωση αγροτών της Κρήτης αναμένεται σήμερα στις 12:00, όπως αναφέρει η ΕΡΤ ενώ στα Χανιά ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με 48ωρο αποκλεισμό στα Μεγάλα Χωράφια.

Το μεσημέρι της Δευτέρας εκπρόσωποι όλων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ ο Προμαχώνας άνοιξετο απόγευμα της Κυριακής.

Στο νέο μπλόκο που στήθηκε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήθαν με τα τρακτέρ αλλά είχαν μαζί τους και τα παιδιά τους, τους αυριανούς νέους κτηνοτρόφους, όπως είπαν.

Οι αγρότες αποχώρησαν από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και θα συγκεντρωθούν ξανά τη Δευτέρα στις 5:30 το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες μορφές δράσης τους.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου έχει αποκατασταθεί, ωστόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών παραμένουν για 5η συνεχομένη ημέρα στο μπλόκο του Προμαχώνα και απέκλεισαν για τέσσερις ώρες την κυκλοφορία φορτηγών και στα δυο ρεύματα στο τελωνείο.





