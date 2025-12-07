Τα αγροτικά μπλόκα στην Μακεδονία ενισχύονται καθημερινά, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με τους αγρότες να πραγματοποιούν συνεχείς γενικές συνελεύσεις για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων και την επέκτασή τους.

Ενεργά παραμένουν και τα μπλόκα στη Δράμα, όπου οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με καθημερινό συντονισμό.

Σε βίντεο του καναλιού STAR B. Ελλάδας, οι αγρότες τονίζουν πως είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν λύσεις και δεν πως δεν τους αρκούν οι υποσχέσεις, τονίζοντας μεταξύ αλλων: “Εμείς μπορεί να μην έχουν Φεράρι, αλλά σπέρνουμε στάρι».

Σε ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Το Νομαρχιακό Τμήμα Δράμας της ΑΔΕΔΥ εκφράζει τη βαθιά και έμπρακτη αλληλεγγύη του στους αγρότες της περιοχής μας και όλης της χώρας, που δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωση των οικογενειών τους και την προοπτική του πρωτογενούς τομέα.

Στον τόπο μας, στην ακριτική και ορεινή Δράμα, οι δεσμοί μας με τον αγροτικό κόσμο είναι ισχυροί. Πολλοί από εμάς έχουμε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους που αγωνίζονται καθημερινά στα χωράφια και στις κτηνοτροφικές μονάδες. Γνωρίζουμε από κοντά τις δυσκολίες που βιώνουν: το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές πώλησης, την έλλειψη ουσιαστικής προστασίας και στήριξης απέναντι σε φυσικές καταστροφές, αλλά και το συνολικό πλαίσιο πολιτικών που πιέζει ασφυκτικά τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς.

Οι αγρότες δεν ζητούν τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο: όρους για να μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, να ζουν αξιοπρεπώς και να στηρίζουν την τοπική οικονομία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον πρωτογενή τομέα. Ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία, καθώς η διατροφική ασφάλεια, η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και η προστασία της παραγωγής είναι κοινό μας συμφέρον.

Ως εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, στεκόμαστε δίπλα στους βιοπαλαιστές αγρότες. Η ενίσχυση και η στήριξη της αγροτικής παραγωγής, η διαμόρφωση πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου και η προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης στην περιφέρεια είναι ζητήματα με βαθιά κοινωνική και πολιτική σημασία.

Το ΝΤ ΑΔΕΔΥ Δράμας χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις και δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των αιτημάτων τους και στη διεκδίκηση λύσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.











