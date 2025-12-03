Άλλος ένας νεαρός έβαλε τη ζωή του σε κίνδυνο για μερικά «κλικ», με την μάστιγα των challenges να εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο στη νεολαία.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε κεντρικό δρόμο της Καλλιθέα και συγκεκριμένα στην οδό Σιβιτανίδου με τον νεαρό να γαντζώνεται στο πίσω μέρος του αστικού λεωφορείου πατώντας πάνω στο πατίνι του κι αρχίζοντας να κυλά μαζί με το μακρύ όχημα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, πιθανώς από τον ίδιο και τους φίλους του για να αναρτήσει στη συνέχεια το «κατόρθωμά» του στα social media.

Άγνωστο πόση απόσταση διήνυσε κι αν τελικά τραυματίστηκε ή την γλίτωσε μέχρι την επόμενη φορά που θα αποφασίσει να κάνει κάτι «κουλ» για να συγκεντρώσει θεάσεις στον λογαριασμό του.