Καλυτερεύει η κατάσταση για το ανήλικο που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ των νοσοκομείων Παίδων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι στην Καλλιθέα, φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή και υπάρχει αισιοδοξία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του, όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος σημειώνοντας πως «αντιλαμβάνεται ο καθένας τις δυσκολίες με δεδομένο ότι πολύ ώρα έμεινε ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο».

Ευχάριστα είναι τα νέα και για το 6χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται πολλές ημέρες στη ΜΕΘ από εγκεφαλίτιδα που προήλθε από γρίπη αφού ανταποκρίθηκε στα ερεθίσματα, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο που δίνει συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων.

Επιπλέον, το κοριτσάκι 30 ημερών με RSV είναι πολύ καλύτερα και αναμένεται σήμερα ή αύριο να βγει από τη ΜΕΘ και να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε απλή κλίνη, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο.