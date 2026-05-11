Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, όταν 43χρονη γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς από 58χρονο άνδρα και λίγα λεπτά αργότερα προσπαθούσε αιμόφυρτη να βρει βοήθεια στον δρόμο. Σύμφωνα με βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Live News του MEGA, η γυναίκα, κρατώντας τον τραυματισμένο λαιμό της και με εμφανή τα αίματα στα ρούχα και τα πόδια της, εκλιπαρούσε διερχόμενους οδηγούς να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

«Σας παρακαλώ πηγαίνετε με στο νοσοκομείο, με πυροβόλησε» ακούγεται να λέει, ενώ δίπλα της ο αδερφός της προσπαθούσε απεγνωσμένα να σταματήσει αυτοκίνητα και μηχανές επί της λεωφόρου Θησέως.

Στο βίντεο καταγράφεται η αγωνιώδης προσπάθειά τους να βρουν βοήθεια. Η 43χρονη φώναζε «Αστυνομία, αστυνομία! Σας παρακαλώ πολύ, με πυροβόλησε», ενώ ο αδερφός της στάθηκε μπροστά σε διερχόμενο αυτοκίνητο επιχειρώντας να αναγκάσει τον οδηγό να σταματήσει.

Όταν δεν υπήρξε ανταπόκριση, απευθύνθηκαν και σε οδηγό μηχανής που παρακολουθούσε το περιστατικό, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τελικά, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον αδερφό της.

Μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο στο MEGA, η 43χρονη περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης, υποστηρίζοντας πως ο δράστης ήταν γνωστός στο κατάστημα καθώς προκαλούσε συχνά προβλήματα και παρενοχλούσε εργαζόμενους. Όπως ανέφερε, ενώ καθόταν στο ταμείο, ο 58χρονος την πλησίασε από πίσω και της είπε: «Μ..η κ… θα σε σκοτώσω», πριν σηκώσει το όπλο και πυροβολήσει. Η ίδια εξήγησε ότι μετά τον τραυματισμό της βγήκε στον δρόμο για να ζητήσει βοήθεια, καθώς είχε αφήσει τα κλειδιά της μέσα στο μαγαζί.

Σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου τύπου Uzi, καθώς και για οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, άσκοπους πυροβολισμούς, οπλοκατοχή μαχαιριού και κατοχή σπρέι πιπεριού. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή την Τετάρτη.