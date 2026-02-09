Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 2 ετών κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα, περίπου στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (8/2) και το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Βίντεο ντοκουμέντο από τις στιγμές που διαδραματίστηκαν στην Πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν το δύο ετών κοριτσάκι έπεσε μέσα στο συντριβάνι φέρνει στο φως της δημοσιότητα η Huffpost.

Advertisement

Advertisement

Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του στην πλατεία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο ertnews.gr, το κοριτσάκι παρέμεινε στο νερό για τουλάχιστον δέκα λεπτά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια μαζί με φίλους και το παιδί καθόταν δίπλα τους. Λίγο μετά τις 20:00 αντιλήφθηκαν ότι έλειπε, ενώ γύρω στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία, όταν ο πατέρας εντόπισε το παιδί μπρούμυτα μέσα στο συντριβάνι.

Ο πατέρας έσπευσε να το ανασύρει και προσπάθησε να το συνεφέρει. Στο σημείο έφτασε και υπάλληλος καφετέριας, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο 2χρονο κοριτσάκι, δηλώνοντας στους παρευρισκόμενους ότι είναι γιατρός ώστε να του επιτρέψουν να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα έφτασαν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, που συνέδραμαν στις προσπάθειες ανάνηψης. Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης της καφετέριας ειδοποίησε αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που περνούσαν από την οδό Λασκαρίδου. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν επιτόπου προσπάθειες ανάνηψης, ενώ αποφασίστηκε η μεταφορά του παιδιού στο «Αγλαΐα Κυριακού» με περιπολικό.

Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, οι γιατροί επί 40 λεπτά έδωσαν τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί επανήλθε και διασωληνώθηκε, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Οι θεράποντες ιατροί επισημαίνουν ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.

Συνελήφθησαν οι γονείς

Οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή στο ΤΔΕΕ Καλλιθέας του 26χρονου αλβανικής καταγωγής πατέρα και στη συνέχεια της 23χρονης μητέρας ελληνικής καταγωγής με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Η μητέρα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο για να είναι κοντά στο παιδί της και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Και οι δύο αναμένεται να εξεταστούν από τον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η έρευνα σχετικά με το πώς το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των γονιών και κατέληξε στο σιντριβάνι βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΕΛ.ΑΣ.