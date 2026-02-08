Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» μεταφέρθηκε νωρίς το βράδυ της Κυριακής χωρίς τις αισθήσεις του ένα κορίτσι δύο ετών, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε συντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας.



Περίοικοι είδαν το δίχρονο παιδί μέσα στο συντριβάνι στην πλατεία Κύπρου, επί της Λεωφόρου Δαβάκη, και κάλεσαν διερχόμενο πλήρωμα τής Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί μετέφεραν με περιπολικό το παιδί στο νοσοκομείο, ενώ συνάδελφοί τους προχώρησαν στην προσαγωγή του 26χρονου πατέρα του με καταγωγή από την Αλβανία και τον εξετάζουν.

Advertisement

Advertisement

Οι γιατροί για 40 λεπτά έκαναν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και κατάφεραν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή. Νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, καθώς για αρκετή ώρα έμεινε χωρίς να οξυγονώνεται ο εγκέφαλός του.