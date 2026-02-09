Τις δραματικές στιγμές με το 2,5 κοριτσάκι, που κόντεψε να πνιγεί σε σιντριβάνι της πλατείας Κύπρου στην Καλλιθέα και τώρα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, περιέγραψε ο νεαρός που έσπευσε να τις δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Πρόκειται για σεφ που εργάζεται σε κατάστημα της περιοχής, ο οποίος -όπως αποκάλυψε- είπε ψέματα ότι ήταν γιατρός, επειδή οι συγκεντρωμένοι δεν τον άφηναν να πλησιάσει για να της κάνει ΚΑΡΠΑ.

«Είδα κάποιους ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι και να κρατάνε ένα μωρό στα χέρια. Στην αρχή νόμιζα πως συμβαίνει κάτι χαρούμενο αλλά μετά βλέπω ένα παιδί να το αφήνουν κάτω και καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι περίεργα. Δεν υπήρχε ηρεμία, δεν υπήρχαν πρώτες βοήθειες, όσα συνέβαιναν ήταν λάθος», αποκάλυψε ο ίδιος.

Στη συνέχεια περιέγραψε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες όσα ακολούθησαν.