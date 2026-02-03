Στη σύλληψη ηγετικού στελέχους του «Ρουβίκωνα» προχώρησαν οι Αρχές σήμερα (3/2) τα ξημερώματα, μετά την επίθεση που πραγματοποίησαν μέλη της συλλογικότητας σε επιχείρηση στο Μενίδι, η οποία –όπως προέκυψε– δεν ήταν ο αρχικός στόχος.

Πρόκειται για τον Γιώργο Καλαϊτζίδη, ο οποίος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για ηθική αυτουργία σε φθορά ξένης περιουσίας, καθώς και για απείθεια. Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2), όταν μέλη του Ρουβίκωνα υπερπήδησαν τα κάγκελα του κτιρίου και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας με βαριοπούλες τις τζαμαρίες των γραφείων.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης θεώρησαν εσφαλμένα ότι η επιχείρηση στην οποία εισέβαλαν αποτελούσε παράρτημα της εταιρείας «Βιολάντα». Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, τα γραφεία της «Βιολάντα» βρίσκονταν σε όμορο χώρο, πίσω από την επιχείρηση που τελικά δέχθηκε την επίθεση.

«Αναμένεται μέσα στην ημέρα επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία» δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ προσθέτοντας ότι θα σχηματιστεί και η σχετική δικογραφία.

«Μιλάμε για πλημμελήματα» εξήγησε η κα Δημογλίδου λέγοντας ότι εναπόκειται στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να ζητήσει τη δίωξη των υπευθύνων για τις φθορές καθώς και της εισαγγελικής αρχής που ερευνά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στο Μενίδι, Μιχάλη Αναγνώστου, «Μπέρδεψαν τα κτήρια και μπήκαν στο δικό μας και έκαναν ζημιά, σημείωσε για τις ζημιές στους υαλοπίνακες. Να σημειωθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η εταιρεία του γίνεται στόχος λόγω της γειτνίασης με τις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» στις Αχαρνές Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι η «Βιολάντα» είναι η εταιρεία στο εργοστάσιο της οποίας στα Τρίκαλα σημειώθηκε η φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες, γεγονός που αποτέλεσε και το κίνητρο της ενέργειας, σύμφωνα με την οργάνωση.

Μετά τη διαπίστωση του λάθους, ο Ρουβίκωνας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία απολογήθηκε για τη λανθασμένη επίθεση, αναγνωρίζοντας το σφάλμα του και διαβεβαιώνοντας ότι θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Σε σχετική ανάρτηση, τα μέλη της συλλογικότητας ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη λάθος, η εταιρεία θα αποζημιωθεί».

Advertisement

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όλη η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα

«Σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήσαμε τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου, ως απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα.

Τα ξημερώματα της 2ης Φεβρουαρίου 2026 ο Ρουβίκωνας αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Advertisement

Μια ελάχιστη επιστροφή της βίας που κράτος και αφεντικά ασκούν σε βάρος των καταπιεσμένων, σε βάρος της ταξικής μας οικογένειας, κομμάτι της οποίας ήταν και οι 5 δολοφονημένες εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γραφεία της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε.

Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, όσο κι αν προσπαθούν να κουκουλώσουν το έγκλημα.

Advertisement

Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε.

Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της.

Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε.

Advertisement

Ρουβίκωνας».

Advertisement