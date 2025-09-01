Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), για το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που ψηφίζεται στην Βουλή και αφήνει τα ταξί εκτός λεωφορειολωρίδων, Αθήνα, Τρίτη 10 Ιουνίου 2025.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Απεργία 48 ωρών στα ταξί προανήγγειλε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Αττικής Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό των «Παραπολιτικών».

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, θα είναι στις 9 και 10 του μηνός. Μετά θα έχουμε και συνέλευση και αν δεν υποχωρήσει να πάρει την ΚΥΑ πίσω θα πάμε και για διαρκείας» είπε ο κ. Λυμπερόπουλος για την απεργία στα ταξί.

«Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής σχετικά με την ΚΥΑ, που «δίνει» το μεταφορικό έργο του ταξί στα βαν.