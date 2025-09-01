Απεργία 48 ωρών στα ταξί προανήγγειλε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Αττικής Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό των «Παραπολιτικών».
«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, θα είναι στις 9 και 10 του μηνός. Μετά θα έχουμε και συνέλευση και αν δεν υποχωρήσει να πάρει την ΚΥΑ πίσω θα πάμε και για διαρκείας» είπε ο κ. Λυμπερόπουλος για την απεργία στα ταξί.
«Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής σχετικά με την ΚΥΑ, που «δίνει» το μεταφορικό έργο του ταξί στα βαν.