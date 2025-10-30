Στην Ελλάδα θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες μια νεαρή Ιρλανδή από την πόλη Λίμερικ, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση για ενδομητρίωση.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα των Irish Times, η νόσος της Λίζα Γουόλς έχει πλέον «χτυπήσει» την καρδιά και το διάφραγμά της, μειώνοντας δραματικά την ποιότητα ζωής της.

Η 29χρονη διαγνώστηκε το 2023 με ενδομητρίωση τέταρτου σταδίου, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια συνεχών επισκέψεων σε γιατρούς και αναζήτησης της αιτίας των πόνων που τη βασάνιζαν.

Η Γουόλς έχει ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ωστόσο οι τελευταίες ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι η ασθένεια έχει επηρεάσει και άλλα σημεία του σώματός της, καθιστώντας αναγκαία τη νέα, εξειδικευμένη επέμβαση που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

«Βγάλαμε ακτινογραφίες τον Φεβρουάριο και ανακαλύψαμε ότι έχει φτάσει και στην καρδιά μου. Ήταν φυσικά ένα ακόμη σοκ, ένα ακόμη εμπόδιο», δήλωσε η νεαρή Ιρλανδή.

Η χειρουργική της επέμβαση είναι προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου, καθώς, όπως εξηγεί η ίδια, «δεν μου αρέσει η ιδέα να μένει [η ασθένεια] μέσα μου».

«Ο χειρουργός θα αφαιρέσει ένα τμήμα της καρδιάς, θα αφαιρέσει τη δεξιά πλευρά του διαφράγματος και θα τοποθετήσει πλέγμα για να το ανακατασκευάσει. Θα εξετάσει επίσης την περιοχή της λεκάνης και θα προχωρήσει σε επέμβαση και στην αριστερή πλευρά», ανέφερε.

Η ανάρρωση θα είναι δύσκολη, σημειώνει η ίδια, καθώς πρόκειται για δύσκολο και απαιτητικό χειρουργείο. Είναι όμως κάτι που πρέπει να κάνει, καθώς η ποιότητα ζωής της τους τελευταίους μήνες έχει «καταρρεύσει πλήρως» λόγω των συμπτωμάτων.

«Ήμουν καλά μέχρι τον Ιούλιο φέτος, ωστόσο μετά πήρα την κάτω βόλτα. Νιώθω ένα βάρος στο στήθος μου. Μπορώ να πάρω ανάσα, αλλά είναι σαν το σώμα μου να μην μπορεί να «γεμίσει» με τον αέρα που χρειάζεται. Είναι κάπως σαν μια μικρή κρίση πανικού», προσθέτει. «Έχω παρατηρήσει μια επιδείνωση. Ο πόνος είναι πιο έντονος και επίμονος. Παλαιότερα ήταν σαν έναν κόμπος από σφιγμένους μύες, αλλά τώρα μοιάζει με κάψιμο που φτάνει μέχρι το χέρι. Μια φορά πήγα στα επείγοντα γιατί ο πόνος στο στήθος ήταν τόσο έντονος που νόμιζα πως είχα πάθει πνευμοθώρακα».

Όπως εξηγούν οι Irish Times, η επέμβαση αναμένεται να έχει μακροχρόνιες συνέπειες, μεταξύ των οποίων αυξημένη δύσπνοια, γι’ αυτό και η Λίζα Γουόλς έχει ήδη προμηθευτεί αναπηρικό αμαξίδιο για τις ημέρες που δυσκολεύεται ιδιαίτερα να κινηθεί.

Το συνολικό κόστος της χειρουργικής επέμβασης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών εξόδων, υπολογίζεται μεταξύ 25.000 και 28.000 ευρώ.

Η ασφαλιστική εταιρεία της 29χρονης έχει διαβεβαιώσει ότι θα καλύψει το κόστος της χειρουργικής επέμβασης, ενώ πολίτες έχουν συνεισφέρει οικονομικά μέσω της πλατφόρμας GoFundMe για να τη βοηθήσουν με τα υπόλοιπα έξοδα.

Τι είναι η ενδομητρίωση

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ενδομητρίωση είναι μια χρόνια πάθηση που προκαλεί έντονο πόνο κατά την έμμηνο ρύση, τη σεξουαλική επαφή, την αφόδευση ή την ούρηση, ενώ συχνά συνοδεύεται από χρόνιο πυελικό άλγος, φούσκωμα, ναυτία, κόπωση, καθώς και ψυχολογικά συμπτώματα όπως κατάθλιψη, άγχος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπογονιμότητα.

