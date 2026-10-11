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Κατέληξε τελικά και ο δεύτερος εργαζόμενος, που τραυματίστηκε και υπέστη σοβαρότατα εγκαύματα από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Νεκρός και ο δεύτερος εργαζόμενος

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (09/10) στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υπέκυψε στα τραύματά του το μεσημέρι της Κυριακής.

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Οι δύο σοβαρά τραυματίες, ηλικίας 43 και 53 ετών, αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν, και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά ασθενοφόρα της Motor Oil, η οποία διαθέτει και δικά της πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο εργολάβος στο συνεργείο του οποίου ήταν ο νεκρός και ο σοβαρά τραυματίας εργάτης.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Σε έκτακτη ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.

Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».