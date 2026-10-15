Φωτογραφία αρχείου - Άποψη των διϋλιστηρίων της MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ όπως διακρίνονται από την ΕΟ Αθήνων - Κορίνθου, την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

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Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκαύματα. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πραγματοποιούνταν εργασίες στη μονάδα συντήρησης όταν σημειώθηκε έκρηξη από κάποιο σωλήνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά σοβαρά δύο άτομα. Ο ένας φέρει εγκαύματα και ο άλλος τραυματίας κατάγματα.

Το νέο συμβάν σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη σε μονάδα του διυλιστηρίου, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο εργολαβικών εργαζομένων.