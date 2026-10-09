Φωτογραφία αρχείου - Άποψη των διϋλιστηρίων της MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ όπως διακρίνονται από την ΕΟ Αθήνων - Κορίνθου, την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

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Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, τις οποίες πραγματοποιούσε εξωτερικό συνεργείο στα πλαίσια εργασιών συντήρησης.

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Από το συμβάν τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για δύο άνδρες 43 και 50 ετών, που είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της Πυροσβεστικής, καθώς από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά. Αστυνομικές δυνάμεις μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, αλλά και στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο Θριάσιο νοσοκομείο αναμένεται να διακομιστούν οι δύο τραυματίες. Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε και τρίτος τραυματίας, ο οποίος παρουσιάζει πολύ ήπια αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Motor Oil:

«Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».

Πηγή: Dikastiko.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ