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Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκαύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το απόγευμα της Πέμπτης (15/10), το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης.

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Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σχετικά, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές.

Δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι -ηλικίας 40 και 59 ετών- τραυματίστηκαν, φέροντας τραύματα και εγκαύματα, με την κατάσταση της υγείας του ενός να κρίνεται πιο σοβαρή. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή οι δύο τραυματίες υποβάλλονται σε σειρά εξετάσεων. Μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους θα μεταφερθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο εφημερεύει.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Σήμερα, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10.

Το νέο συμβάν σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη σε μονάδα του διυλιστηρίου, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο εργολαβικών εργαζομένων.