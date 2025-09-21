Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι για τη φετινή σεζόν είναι γεγονός, καθώς ο Παναθηναίκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (21/9, 21:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» θα αγωνιστεί με υπηρεσιακό προπονητή τον Χρήστο Κόντη μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια, με τον Έλληνα προπονητή να τονίζει ότι δούλεψε αρκετά στον τομέα της τακτικής αυτές τις μέρες, αλλά και της ψυχολογίας των ποδοσφαιριστών του, έχοντας ως στόχο να τους εμψυχώσει για τον κρίσιμο αγώνα της Κυριακής.

Από την άλλη μεριά, οι Πειραιώτες έχουν κάνει το 3/3 στο πρωτάθλημα κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης, Βόλο και Πανσερραϊκό, ωστόσο προέρχονται από το εντός έδρας στραβοπάτημα (0-0) με αντίπαλο την κυπριακή Πάφο στο Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να διαφοροποιήσει την ενδεκάδα του σε σχέση με το παιχνίδι του Champions League και κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Τζολάκης. Στην άμυνα από αριστερά προς τα δεξιά αναμένεται να χρησιμοποιήσει τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, ενώ στο κέντρο προβάδισμα φαίνεται πως έχει ο Μουζακίτης μαζί με τον Έσε.

Μπροστά, προβάδισμα έχει ο Τσικίνιο, ενώ στα φτερά ο Μεντιλίμπαρ ενδέχεται να ξεκινήσει με τον Ποντένσε από την μία πλευρά και έναν εκ των Πνευμονίδη και Καμπελά στην άλλη. Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να βρεθεί ο Ελ Καμπί.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να καθίσει ο Ντραγκόφσκι, ενώ την τετράδα της άμυνας μπροστά του θα συνθέσουν οι Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος. Ο Τσιριβέγια θα ξεκινήσει στο κέντρο, ενώ στα χαφ φαβορί είναι οι Τσέριν, Μπακασέτας, με τους Σιώπη και Ταμπόρδα να συγκεντρώνουν μικρότερες πιθανότητες.

Στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής θα βρεθούν οι Τζούριτσιτς, Τετέ, ενώ για την επίθεση υπάρχει το δίλημμα Ντέσερς, Σβιντέρσκι, με τον Κόντη να αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση λίγη ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι. Εκτός αποστολής για τον Παναθηναϊκό είναι οι Πελίστρι, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.