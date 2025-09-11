Θοδωρής Παπαλουκάς και Δημήτρης Διαμαντίδης σχολίασαν στην εκπομπή EuroBasket Legends, τις προσπάθειες της Εθνικής Ομαδας στο φετινό Eurobasket, εμφανίστηκαν αισιόδοξοι και έκαναν τις δικές τους προβλέψεις για τον μεγάλο αγώνα της Παρασκευής (12/9) κόντρα στην Τουρκία.

Για τον αγώνα της Ελλάδας με την Λιθουανία στην φάση των «8», ο Διαμαντίδης ανέφερε τα εξής: «Είδα μία ομάδα πολύ καλά στημένη και διαβασμένη. Υπήρχε πολύ ωραία διάθεση και ο καθένας ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Περάσαμε στους ημιτελικούς και πλέον μπορούμε να ονειρευόμαστε. Ο Γιάννης είναι βασικό κομμάτι και ξεκινούν όλα από εκείνον. Ήταν μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση, σε συνέχεια των εμφανίσεων που έχουμε κάνει. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια».

Advertisement

Advertisement

Από την άλλη μεριά, ο Παπαλουκάς δήλωσε: «Ήταν η κατάλληλη στιγμή και η κατάλληλη ομάδα. Δεν υπάρχει καμία κατάρα. Δεν έχουν καμία σχέση τα 16 χρόνια. Η ομάδα ήταν έτοιμη και φοβερά προετοιμασμένη. Διαβάσαμε πολύ ωραία το παιχνίδι και η αντιμετώπιση ήταν σωστή.

Ναυαρχίδα σε άμυνα και επίθεση είναι ο Γιάννης. Συγκλονιστικός Κώστας Αντετοκούνμπο με τα κοψίματα και την ενέργεια και πώς δημιουργεί προβλήματα στην ψυχολογία της αντίπαλης ομάδας. Ο Τολιόπουλος μπήκε και έβαλε μεγάλα σουτ. Έβλεπες ότι χαίρεται να παίζει άλλα ήταν και απόλυτα συγκεντρωμένος. Ο Παπανικολάου είχε λύσεις στην άμυνα, ο Σλούκας είναι φοβερός στην οργάνωση και έχει βάλει σημαντικά καλάθια. Ο Καλαϊτζάκης, ο Σαμοντούροφ, όλοι φοβεροί. Ακόμα και αυτοί που δεν παίζουν, χαίρονται που είναι εκεί», σχολίασε ο Παπαλουκάς.

Στη συνέχεια, ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, στάθηκε στις δηλώσεις του νυν αρχηγού, Κώστα Παπανικολάου, σχετικά με τα επικριτικά σχόλια που είδε στα social media, μετά την ήττα της Εθνικής Ομάδας στο ποδόσφαιρο από την Δανία.

«Μου αρέσει πάρα πολύ η δήλωση του Κώστα Παπανικολάου. Έτυχε να ήμουν στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας στο γήπεδο «Καραϊσκάκης» και με στεναχώρησαν οι αντιδράσεις που είδα. Μπράβο στον Κώστα, που σε μια στιγμή που την περιμένεις 15-16 χρόνια βρίσκει να βρει να πει τόσο ωραία λόγια. Για εμένα είναι μεγαλείο ανθρώπου», υποστήριξε ο Παπαλουκάς για τις δηλώσεις του Παπανικολάου μετά τη νίκη – πρόκριση κόντρα στη Λιθουανία.

Προβλέψεις Διαμαντίδη, Παπαλουκά για Τουρκία

«Θεωρώ ότι φαβορί στον ημιτελικό είναι η Τουρκία. Δεν είναι άτρωτη, η ομάδα μας έχει δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τον κάθε αντίπαλο. Θεωρώ ότι η Τουρκία έχει ένα μικρό προβάδισμα αλλά με τις εμφανίσεις που κάνουμε και με την εικόνα που δείχνουμε να έχουμε στο γήπεδο, θεωρώ ότι θα γίνει «μάχη»», ανέφερε ο Διαμαντίδης.

«Η Τουρκία είναι μία ομάδα με δομή και ρόλους. Ο Σενγκούν ξέρει πολύ μπάσκετ, ο Οσμάν είναι ένας κομβικός παίκτης. Στον ημιτελικό είχαν 5-6 παίκτες με πάνω από 10 πόντους και ο Λάρκιν είναι παίκτης μεγάλων αγώνων. Έχουν υλικό. Επίσης, ο Αταμάν έχει τρόπο, ξέρει να παίρνει το μέγιστο από τους παίκτες του», πρόσθεσε ο Παπαλουκάς.