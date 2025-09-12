Η Γερμανία επικράτησε στον μεγάλο ημιτελικό της Φινλανδίας με 98-86, έχοντας ως βασικούς πρωταγωνιστές τους Σρέντερ και Βάγκνερ με 26 και 22 πόντους αντίστοιχα. Οι Γερμανοί περιμένουν τώρα το αποτέλεσμα της Εθνικής Ομάδας με την Τουρκία (12/9, 21:00) για να μάθουν τον αντίπαλό τους στον τελικό του Eurobasket.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο ξεκίνημά του, με τους Φινλανδούς να μπαίνουν δυναμικά στο παρκέ και να κάνουν το +7, έπειτα από το τρίποντο του Μάρκαρεν (11-18, 5′). Οι Γερμανοί απάντησαν άμεσα με επιμέρους σκορ 18-3 και έπειτα από το καλάθι του Τίμαν ανέκτησαν το προβάδισμα (29-21, 9′).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Γερμανοί ήταν αρκετά καλύτεροι, ανέβασαν ρυθμούς σε άμυνα και επίθεση και με πρωταγωνιστές τους Βάγκνερ και Σρέντερ έκαναν το +18 (52-34, 17′), έπειτα από το καλάθι και φάουλ του τελευταίου.

Η Φινλανδία προσπάθησε να κάνει την δική της αντεπίθεση προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και τα πήγε εξαιρετικά. Οι Φινλανδοί βελτίωσαν σημαντικά την άμυνά τους, έτρεξαν στον αιφνιδιασμό και κάνοντας επιμέρους σκορ 13-2 κατάφεραν να μειώσουν στους 6 (79-73, 29′).

Στην τελευταία περίοδο, η Γερμανία δεν άφησε περιθώρια στους Φινλανδούς. Οι Γερμανοί έπαιξαν κατά διαστήματα εντυπωσιακό μπάσκετ και με διαδοχικά τρίποντα από τους Όμπστ, Σρέντερ και Ντα Σίλβα έκαναν το +16 (96-80, 37′). Τίποτα δεν άλλαξε στη συνέχεια, με την Γερμανία να επικρατεί και να εξασφαλίζει την μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Eurobasket.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86