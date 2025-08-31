Η Εθνική Ομάδα το έκανε να φαίνεται εύκολο αλλά δεν ήταν, επικρατώντας της Γεωργίας με 94-53, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο το 3 στα 3 στον όμιλό της και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του Eurobasket 2025.

Με τον Ντίνο Μήτογλου σε μεγάλη μέρα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο απόλυτο πρωταγωνιστή για ακόμα μια φορά, η Εθνική Ομάδα κέρδισε με άνεση την Γεωργία, μία ομάδα η οποία στην πρεμιέρα του Eurobasket αιφνιδίασε την μπασκετική Ευρώπη και επικράτησε της Ισπανίας.

Advertisement

Advertisement

Ο Έλληνας σταρ των Μπακς πέτυχε 27 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ έμεινε στο παρκέ για όσο χρειαζόταν, προκειμένου να οδηγήσει την Εθνική Ομάδα στη μεγάλη νίκη-πρόκριση.

Εξαιρετικός ήταν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Μήτογλου, με τον φοργουορντ του Παναθηναϊκού να τελειώνει το παιχνίδι με 17 πόντους, έχοντας 3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα και 2/2 βολές.

Η Εθνική Ομάδα ήταν εξαιρετική στην κυκλοφορία της μπάλας, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο, βελτίωσε την άμυνά της, έβγαλε αυτοματισμούς και έφτασε την διαφορά ακόμη και στο +30 στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Γεωργιανούς να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της Ελλάδας, σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Πλέον, η Εθνική που αγκαλιάζει την πρωτιά στον όμιλό της, αντιμετωπίζει αύριο (1/9) την Βοσνία, ενώ την τελευταία αγωνιστική κοντράρεται με την Ισπανία.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

Ελλάδα: (Βασίλης Σπανούλης) Ντόρσει 14, Λαρεντζάκης 5, Τολιόπουλος 6, Σλούκας 4, Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5, Κατσίβελης 6, Σαμοντούροφ 4, Γιάννης Αντετοκούνμπο 27, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17

Γεωργία: (Τζίκιτς) Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14, Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11, Σανάτζε 11, Κορσάντια 8, Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3, Οτσχικίτζε