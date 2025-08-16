Την τουρκική Σάμσουνσπορ υποδέχεται την Πέμπτη (21/8) ο Παναθηναϊκός έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης στη League Stage του φετινού Europa League.

Οι «πράσινοι» που απέκλεισαν στη διαδικασία των πέναλτι την Σαχτάρ Ντόνετσκ, θα κληθούν τώρα να ξεπεράσουν το εμπόδιο του τουρκικού συλλόγου. Οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων θα έχει και εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον, όπως όλα δείχνουν, καθώς η Σάμσουνσπορ φαίνεται ότι θα αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ με την δεύτερη εμφάνισή της.

Πρόκειται για μια φανέλα η οποία είναι αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ. Το εν λόγω μπλε σχέδιο είναι εμπνευσμένο από το χρώμα της θάλασσας, με το φόντο να απωτυπώσει διακριτικά τα μάτια του Κεμάλ.

19 Mayıs 1919’da Karadeniz’in üzerinden ufka bakan o mavi gözlerden ilhamla… 🌊



Yeni formamız; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bakışındaki kararlılığı,⁰Karadeniz’in dalgalarındaki hırçınlığı

ve tekrar ayağa kalkan milettin ruhunu taşıyor…



Bu forma; Türkiye’nin… pic.twitter.com/fQwUYpcFgE July 24, 2025

Ωστόσο, χαμηλά στη φανέλα γίνονται αναφορές στην 19η Μαίου 1919, ημερομηνία που συνδέεται με την Γενοκτονία των Ποντίων, καθώς τότε αποβιβάστηκε ο Κεμάλ στην Σαμψούντα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο διωγμός των Ελλήνων.

Η καμπάνια για τη φανέλα φέρει τον τίτλο «Yol Gosteren Bir Cift Goz», που σημαίνει: «Ένα ζευγάρι μάτια που δείχνει τον δρόμο».

Samsunspor, Yunan takımı Panathinaikos ile oynayacağı maçta Atatürk detaylı mavi forması ile sahaya çıkacak. pic.twitter.com/UsAh2CqHN7 — Militer Enstitü (@militerenstitu) August 16, 2025