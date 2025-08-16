Την τουρκική Σάμσουνσπορ υποδέχεται την Πέμπτη (21/8) ο Παναθηναϊκός έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης στη League Stage του φετινού Europa League.
Οι «πράσινοι» που απέκλεισαν στη διαδικασία των πέναλτι την Σαχτάρ Ντόνετσκ, θα κληθούν τώρα να ξεπεράσουν το εμπόδιο του τουρκικού συλλόγου. Οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων θα έχει και εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον, όπως όλα δείχνουν, καθώς η Σάμσουνσπορ φαίνεται ότι θα αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ με την δεύτερη εμφάνισή της.
Πρόκειται για μια φανέλα η οποία είναι αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ. Το εν λόγω μπλε σχέδιο είναι εμπνευσμένο από το χρώμα της θάλασσας, με το φόντο να απωτυπώσει διακριτικά τα μάτια του Κεμάλ.
Ωστόσο, χαμηλά στη φανέλα γίνονται αναφορές στην 19η Μαίου 1919, ημερομηνία που συνδέεται με την Γενοκτονία των Ποντίων, καθώς τότε αποβιβάστηκε ο Κεμάλ στην Σαμψούντα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο διωγμός των Ελλήνων.
Η καμπάνια για τη φανέλα φέρει τον τίτλο «Yol Gosteren Bir Cift Goz», που σημαίνει: «Ένα ζευγάρι μάτια που δείχνει τον δρόμο».