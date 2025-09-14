

Για πρώτη φορά από το 2009, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στο βάθρο αφού επικράτησε με δραματικό τρόπο με 92-89 της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.



Μεγάλο παιχνίδι από τον «συνήθη ύποπτο» Γιάννη Αντετοκούνμπο που έβαλε 30 πόντους, αλλά και τους Ντόρσεϊ που έκανε το καλύτερό του ματς στο τουρνουά με 20 πόντους, όπως κι ο καταπληκτικός Τολιόπουλος με 15 πόντους σε καθοριστικά σημεία του αγώνα.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025), με το τελευταίο να είναι χάλκινης απόχρωσης, αλλά να φαντάζει… χρυσό για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μετά από 16… στείρα χρόνια!

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του, παρά τη βαριά ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό και τον αποκλεισμό, ήταν αποφασισμένοι να… ξορκίσουν την άσχημη εμφάνιση του προηγούμενου αγώνα και να επαναφέρουν την Εθνική ομάδα στις διακρίσεις.

Η εθνική μας ομάδα προηγήθηκε με 48-34 της Φινλανδίας στο πρώτο ημίχρονο με 16 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο, 11 πόντους (3 τρίποντα) του Τάιλερ Ντόρσεϊ, 9 του Τολιόπουλου, από 5 Καλαϊτζάκης και Σλούκας, και από 1 Κώστας Αντετοκούνμπο και Μήτογλου. Το ξεκίνημα πάντως ήταν πολύ νευρικό και από τις δύο ομάδες, καθώς πέρασαν πάνω από 2 λεπτά για να μπει το πρώτο καλάθι, το τρίποντο του Ντόρσεϊ (3-0).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που καρδιοχτύπησε στο τέλος μέχρι να λυγίσει τους μαχητικούς Φινλανδούς, σούταρε με ποσοστά 14/29 δίποντα (48%), 14/30 τρίποντα (48%) και 22/34 (64%) ελεύθερες βολές. Στα ριμπάουντ υπερείχε η Ελλάδα με 41 έναντι 34 της Φινλανδίας.

Από τη Φινλανδία πρώτος σκόρερ ήταν ο Γιάντουνεν με 10 πόντους, 7 ο Νιακαμούα και από 6 Βάλτονεν και Μάρκανεν.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89