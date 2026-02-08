Τραγωδία σημειώθηκε στον Έβρο με δύο μετανάστες να χάνουν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου (07/02).

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μετανάστες επιχείρησαν να διασχίσουν το ποτάμι του Έβρου, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε περιοχή κοντά στον ποταμό Έβρο, παγωμένοι, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Πρόκειται για δύο άνδρες 30 με 40 ετών.

Ο ένας μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο, ο άλλος είχε τις αισθήσεις του, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.