Σε αδιέξοδο βρίσκονται οικογένειες στην ακριτική περιοχή στο Τρίγωνο Έβρου καθώς εδώ και 2 χρόνια προσπαθούν επαναλειτουργήσει ο παιδικός σταθμός για να πηγαίνουν τα παιδιά τους. Έτσι, γονείς δηλώνουν ότι αναγκάζονται να σκέφτονται ακόμα και το ενδεχόμενο να στείλουν τα παιδιά τους στη Βουλγαρία.

Ο πρόεδρος Ορμενίου, Στράτος Βασιλειάδης, δήλωσε στο OPEN ότι εδώ και δύο χρόνια δίνεται αγώνας για τη λειτουργία παιδικού σταθμού στην περιοχή, χωρίς αποτέλεσμα. Μέχρι να βρεθεί λύση, όπως είπε, οι οικογένειες στρέφονται στη μοναδική πρακτική επιλογή που έχουν. «Η Ορεστιάδα απέχει 40 χιλιόμετρα. Η πιο κοντινή λύση είναι η Βουλγαρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Advertisement

«Η λειτουργία του παιδικού σταθμού είχε διακοπεί λόγω έλλειψης παιδιών αλλά πλέον δημιουργήθηκε η ανάγκη από νέους γονείς, και διεκδικούμε να ανοίξει ένας νέος παιδικός σταθμός εδώ» είπε ο ίδιος.

Μητέρα από την περιοχή τόνισε πως πρόκειται για μόλις 12 παιδιά από 10 οικογένειες και εξέφρασε τον φόβο ότι, αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους.

«Θέλουμε πράξεις και όχι άλλες υποσχέσεις. Είμαστε οι τελευταίες οικογένειες που κρατούν ζωντανά τα χωριά του Τριγώνου», είπε, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος για το μέλλον της περιοχής.