Η θητεία στην Προεδρική Φρουρά ως εύζωνας είναι μια ιδιαίτερη και έντονη εμπειρία. Εντός του τελευταίου 24ώρου ένα συγκινητικό βίντεο στο TikTok έχει συγκεντρώσει σχεδόν 300.000 προβολές.

Ο νεαρός ο οποίος ανάρτησε το βίντεο φάνηκε έντονα συγκινημένος κατά τη διάρκεια της τελευταίας του υπηρεσίας κατά την καθιερωμένη «αλλαγή». Οι δυο Εύζωνες εκτελούν τα παραγγέλματα με τους συναδέλφους και φίλους τους να παρακολουθούν από κοντά.

Μετά και το τελευταίο παράγγελμα αγκαλιάζονται με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν και ακόμα και τον επικεφαλής να δείχνει συγκινημένος.