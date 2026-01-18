Συνεχίζεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται να βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα. Οι έρευνες των Αρχών κινούνται προς πάσα κατεύθυνση, με στόχο τον γρήγορο εντοπισμό της ανήλικης και την κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στην εξαφάνισή της.

Τις επόμενες ημέρες, η αστυνομία αναμένει τις απαντήσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας από τις σαρώσεις κινητών σε τρία βασικά σημεία: το σημείο στην Πάτρα όπου την παρέλαβε το ταξί και δύο σημεία στον Ζωγράφο, όπου φέρεται να την είδαν τελευταία φορά. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί αν η Λόρα προσπάθησε να επικοινωνήσει με κάποιο συγκεκριμένο άτομο, το οποίο ενδεχομένως να συνδέεται με την υπόθεση.



Κομβική φαίνεται να είναι η νέα μαρτυρία συμμαθήτριας της Λόρας από το γυμνάσιο, που κατέθεσε στις αρχές την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η 16χρονη είχε στο παρελθόν εκφράσει επιθυμία να αυτοτραυματιστεί στον καρπό. Επιπλέον, φέρεται να είχε ρωτήσει τι θα μπορούσε να συμβεί ώστε να μείνει έγκυος, γεγονός που προβλημάτισε ιδιαίτερα τους γονείς και το σχολικό περιβάλλον.

Με αφορμή αυτή την πληροφορία, οι γονείς της Λόρας ενημερώθηκαν και η κοπέλα φέρεται να άλλαξε σχολείο λίγο μετά την κλήση στο πρώτο της σχολείο. Οι Αρχές αναμένεται να καλέσουν και τον διευθυντή του πρώτου σχολείου για περισσότερες λεπτομέρειες, προκειμένου να συνδυάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν την ανήλικη στην εξαφάνιση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς η αστυνομία εξετάζει κάθε πιθανή οδό, τόσο κοινωνική όσο και τεχνολογική, για να εντοπιστεί η Λόρα και να διασφαλιστεί η ασφάλειά της.