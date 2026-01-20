Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας Λομπτέφ, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τις 8 Δεκεμβρίου στην περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στην παράταση του Amber Alert για ακόμη 48 ώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η αναζήτηση της ανήλικης.

Η Λόρα έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά Adidas με λευκές ρίγες και είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα.

Οι Αρχές «χτενίζουν» την περιοχή, αλλά και σημεία μετακίνησης όπως αεροδρόμια και ΚΤΕΛ, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο για την ανεύρεσή της.

Στο «κάδρο» των ερευνών εξετάζεται η πιθανότητα εμπλοκής τρίτου προσώπου, που πιθανόν βοήθησε τη 16χρονη να φύγει από το σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κινήσεις της Λόρας πριν την εξαφάνιση δείχνουν προετοιμασία, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο μιας απλής φυγής ανηλίκου.