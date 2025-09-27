Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με την εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένης φυτείας, καθώς και στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Αρκαδίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα, οι 3 γυναίκες, όλοι τους Αλβανοί υπήκοοι, μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και οι αρχηγοί της, ηλικίας 73, 39, 36, 35 και 34 ετών, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της ΔΑΟΕ, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ), καθώς και σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής. Επιπλέον, στον πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη 50χρονος αλλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατέχει μαχαίρι και ότι διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Προηγήθηκε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, από την οποία προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι-μέλη συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης (φυτεία), καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ποσοτήτων κάνναβης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε ότι, τα μέλη της οργάνωσης, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης κατά την οποία επέλεγαν απρόσιτα σημεία εγκατάστασης των καλλιεργειών, λάμβαναν μέτρα προφύλαξης και είχαν επαγγελματική υποδομή για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων αυτής, καθώς και κοκαΐνης, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA) και ναρκωτικών δισκίων «ECSTASY», με σκοπό την αποκόμιση παράνομων προσόδων, που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8.000.000 ευρώ.

Μέσα σε πυκνό δάσος, σε χώρο με πλούσια φυσική κάλυψη, στην περιοχή Πελετά Αρκαδίας, οι χασισοκαλλιεργητές είχαν στήσει τη φυτεία, ύψους έως 3 μέτρων

Εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν 107 μαύρες σακούλες που περιείχαν συνολικά έναν τόνο και 161 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, ποσότητα που ήδη είχαν μαζέψει από τη φυτεία και αποξηράνει οι δράστες.

Για τη υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα, οι 3 γυναίκες, όλοι τους Αλβανοί υπήκοοι.

Πιο αναλυτικά, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαρκή δράση, ιεραρχική δομή, καθώς και διακριτούς ρόλους:

Αρχηγός της συμμορίας, φέρεται ένας 39χρονος, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2012, μετά από ένοπλη ληστεία σε σπίτι στη Νέα Ερυθραία, αντάλλαξε πυροβολισμούς με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Τότε είχε τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Για την σύλληψή του στην Πετρούπολη, επιστρατεύτηκε η ΕΚΑΜ, καθώς θεωρείται επικίνδυνος κακοποιός που ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο 39χρονος, ως αρχηγός, είχε αναλάβει -μεταξύ άλλων- τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών.

Ο 36χρονος, ως υπαρχηγός, επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων, υλικών, εφοδίων και τροφίμων, καθώς και την φύλαξη της φυτείας και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.

Η 35χρονη που συνελήφθη ήταν υπεύθυνη για τις ασφαλείς μετακινήσεις του αρχηγού και για να βρίσκει χώρους για την αποθήκευση των ναρκωτικών. Η 34χρονη ήταν η ταμίας της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η 73χρονη έκρυβε ποσότητες ινδικής κάνναβης στο σπίτι της στο Κερατσίνι.-

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και δύσβατη δασώδη περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• 1.640 δενδρύλλια κάνναβης,

• 1 τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 4,3 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 3,5 γραμμάρια κεταμίνης,

• 10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

• 9 ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,

• εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ.,

• 2 πιστόλια,

• πολεμικό τυφέκιο,

• χειροβομβίδα,

• μαχαίρι, γεμιστήρες, 134 φυσίγγια,

• 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 12.250 ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ο 39χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν -μεταξύ άλλων- για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ενώ ο 50χρονος, για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ