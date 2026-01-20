Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, καθώς μια νέα μαρτυρία έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα και να δώσει διαφορετική κατεύθυνση στις έρευνες. Ενώ οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες εντοπισμού της ανήλικης, μια πληροφορία από το εξωτερικό έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής, περίπου 45 ετών, που ζει στο Βερολίνο, επικοινώνησε τόσο με τις ελληνικές όσο και με τις γερμανικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι αναγνώρισε τη Λόρα σε προαστιακό σταθμό του μετρό της γερμανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, είδε ένα κορίτσι με χαρακτηριστικά που ταυτίζονται με εκείνα της ανήλικης, γεγονός που την οδήγησε να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία.

Η γυναίκα ανέφερε, επίσης, ότι άκουσε το κορίτσι να μιλά στο κινητό τηλέφωνο στα γερμανικά και να λέει τη φράση: «εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ». Το στοιχείο αυτό αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό από τις αρχές.

Ήδη έχει ενεργοποιηθεί δίαυλος συνεργασίας μεταξύ ελληνικής και γερμανικής αστυνομίας, προκειμένου να εντοπιστεί υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σταθμού και να εξακριβωθεί αν πρόκειται πράγματι για τη Λόρα, καθώς και η κατεύθυνση που ακολούθησε.