Αυξημένη προσοχή καλούνται να δείξουν οι οδηγοί στην Αθήνα από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, καθώς τίθεται σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα «έξυπνων» καμερών που έχει εγκατασταθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου σηματοδοτεί την επίσημη ενεργοποίηση των καμερών, οι οποίες θα καταγράφουν τροχαίες παραβάσεις και θα οδηγούν αυτόματα στην έκδοση κλήσεων, χωρίς να απαιτείται επιτόπιος έλεγχος από την Τροχαία. Οι παραβάσεις θα βεβαιώνονται ηλεκτρονικά και η ενημέρωση των οδηγών θα γίνεται απευθείας, χωρίς να χρειάζεται η ακινητοποίηση του οχήματος.

Advertisement

Advertisement

Σε πρώτο στάδιο, η αποστολή των κλήσεων θα γίνεται μέσω πιλοτικής ψηφιακής πλατφόρμας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Οι οδηγοί που καταγράφονται να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα λαμβάνουν μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, με σχετική ειδοποίηση για την παράβαση που έχει διαπιστωθεί.

Περίπου μέχρι το Πάσχα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής παραβάσεων. Τότε οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στην πλατφόρμα και να βλέπουν το σχετικό βίντεο της παράβασης που τους καταλογίζεται. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η ενημέρωση θα γίνεται είτε με μήνυμα στο κινητό είτε με έγγραφη ειδοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, για όσους δεν έχουν δηλώσει αριθμό τηλεφώνου.

Οι νέες κάμερες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποτυπώνουν καθαρά το πρόσωπο του οδηγού, ενώ το υπόλοιπο οπτικό υλικό θολώνεται. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται το ενδεχόμενο αμφισβήτησης της παράβασης, καθώς δεν θα μπορεί να δηλωθεί ότι το όχημα οδηγούσε άλλο πρόσωπο. Η ευθύνη αποδίδεται αποκλειστικά στον πραγματικό οδηγό και οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται κανονικά.

Τα πρόστιμα και τα διοικητικά μέτρα διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος της παράβασης. Ενδεικτικά, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Αντίστοιχα, η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και στέρηση άδειας για 60 ημέρες.

Οι παραβάσεις καταγράφουν οι «έξυπνες» κάμερες

Το νέο σύστημα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να καταγράφει, ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης, τις ακόλουθες παραβάσεις:

α) Υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ο.Κ., β) Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ., γ) Παράνομη στάση και στάθμευση οχημάτων, άρθρο 38 του Κ.Ο.Κ., δ) Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 44 του Κ.Ο.Κ., ε) Μη χρήση ζώνης ασφαλείας και μη χρήση προστατευτικού κράνους, άρθρο 16 του Κ.Ο.Κ., στ) Παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδα, άρθρα 8 και 55 του Κ.Ο.Κ., ζ) Κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, άρθρο 33 του Κ.Ο.Κ., η) Απόκρυψη ή παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας, άρθρο 94 του Κ.Ο.Κ.