Πολλές και σημαντικές είναι οι παραβάσεις που εντόπισαν οι «έξυπνες κάμερες» που έχουν εγκατασταθεί σε κομβικούς οδικούς άξονες στην Αττική, όπως είναι η λεωφόρος Πανεπιστημίου, η Μεσογείων, η Συγγρού, η Κηφισίας, η Βουλιαγμένης και η Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μέσα σε μόλις τέσσερις μέρες καταγράφηκαν περίπου 2.500 παραβάσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Στη Λεωφόρο Συγγρού, η κάμερα που έχει τοποθετηθεί στο σημείο κατέγραψε περισσότερες από 1.000 παραβάσεις σχετικά με την χρήση κινητού τηλεφώνου, αλλά και την μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

«Να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα»

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, η μεταρρύθμιση έχει ξεκάθαρο στόχο, να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και με αυτόν τον τρόπο να σωθούν ανθρώπινες ζωές. «Οι κάμερες είναι εμφανείς, λειτουργούν με σαφείς κανόνες και στόχο έχουν να αποτρέψουν την παράβαση», τόνισε ο Δ. Παπαστεργίου.

Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνολογία που αναγνωρίζει πινακίδες κυκλοφορίας με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, συμβάλλοντας στην άμεση αναγνώριση των παραβατών. Ανάλογα την παράβαση, η ψηφιακή άδεια οδήγησης θα αφαιρείται άμεσα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Πότε έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια»

Όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα πρώτα «ραβασάκια» θα φτάσουν στα σπίτια των παραβατών στα μέσα Ιανουαρίου. «Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις. Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν», περιέγραψε στην ΕΡΤ ο Δ. Παπαστεργίου.