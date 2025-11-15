Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, ξεκίνησαν την δεύτερη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο άρχισαν να ασχολούνται με την αντιπολίτευση. Θα αντιπολιτεύονται την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο, όπου τρεις και πολλοί περισσότεροι λαλούν (μέσα) και δυό χορεύουν (προς το παρόν απ’έξω). Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το τρίτο επεισόδιο «παραλαμβάνουν» για σχόλια, αναλύσεις, διαπιστώσεις την Νέα Αριστερά, ποιοί θα συμπορευθούν με τον Αλέξη Τσίπρα και αποκαλύπτουν την απίστευτη ατάκα του Γιάνη Βαρουφάκη για τον Τσίπρα, σε ερώτηση της Έμης Λιβανίου, σε μία βίντεο συνέντευξη, (με πολλές, ακόμα, εκπληκτικές απαντήσεις του), που θα αναρτηθεί στη HuffPost Κυριακή 16.11.25.

Advertisement

Advertisement