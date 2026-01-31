Ο Φοίβος βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε ανοιχτά στη Ναταλία Γερμανού για μία από τις πιο αλλόκοτες και έντονες στιγμές της καριέρας του, όταν στο παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που τον χαρακτήριζαν «σατανιστή». Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης θυμήθηκε πως πριν από περίπου τριάντα χρόνια, ένα περιοδικό τον είχε παρουσιάσει πρωτοσέλιδα μαζί με τη Δέσποινα Βανδή ως σατανιστές, με αφορμή το τραγούδι «Προφητείες», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός ξεπέρασε κάθε όριο και τον ώθησε να κινηθεί νομικά. «Το “σατανιστής” ήταν τίτλος. Δεν ήταν απλώς μια άποψη, ήταν κάτι που μπορούσε να στιγματίσει έναν άνθρωπο», ανέφερε, τονίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η Δέσποινα Βανδή αποφάσισαν να καταθέσουν αγωγή. Η δικαστική διαμάχη είχε αίσιο τέλος για τους δύο καλλιτέχνες, καθώς δικαιώθηκαν, ενώ σύμφωνα με τον Φοίβο, το συγκεκριμένο περιοδικό έκλεισε μετά από αυτή την υπόθεση.

Ο συνθέτης αποκάλυψε ότι στο τραγούδι «Προφητείες» είχε χρησιμοποιήσει ένα sample εκκλησιαστικής χορωδίας, το οποίο ακουγόταν προς το τέλος του κομματιού. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι έφτασαν στο σημείο να υποστηρίζουν πως αν το τραγούδι παιχτεί ανάποδα, ακούγεται ύμνος προς τον Σατανά. «Είπαν απίστευτες αρλούμπες. Κάπου έπρεπε να μπει ένα τέλος σε όλη αυτή τη βλακεία», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, η ειρωνεία της υπόθεσης ήταν ότι το συγκεκριμένο μουσικό θέμα δεν είχε καμία σχέση με σατανισμό, αλλά αντιθέτως επρόκειτο για έναν ύμνο προς τον Θεό, ένα ρέκβιεμ, στοιχείο που καταρρίπτει πλήρως τις θεωρίες που είχαν διαδοθεί τότε.

Ο Φοίβος αναφέρθηκε και σε άλλες παράδοξες φήμες που έχουν ακουστεί για τον ίδιο κατά καιρούς, λέγοντας με χιούμορ πως έχουν ισχυριστεί ότι διαθέτει υπόγειο όπου βασανίζει ανθρώπους για να του γράφουν τραγούδια ή ότι έχει εφεύρει πρόγραμμα υπολογιστή που «παράγει» επιτυχίες. Τέλος, μίλησε με τρυφερότητα για τη μακροχρόνια συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή, τονίζοντας πως για χρόνια τη θεωρούσε καλλιτεχνική του προέκταση, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό δέσιμο που υπήρξε ανάμεσά τους.