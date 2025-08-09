Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο Αττικής.



Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσής της σε κατοικημένες περιοχές ή εκτάσεις με μεγαλύτερη βλάστηση.

Επίσης, ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι, στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, καθώς και εθελοντές πυροσβέστες. Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης ένα αεροσκάφος και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμεύει για το συντονισμό των δυνάμεων κατάσβεσης. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνονται για τυχόν εξελίξεις.

