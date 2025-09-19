Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 σε υπαίθριο χώρο με ξύλα και παλέτες και στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής και επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 3 Ε/Π. September 19, 2025

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Το σύννεφο καπνού έχει εξαπλωθεί, έχοντας φτάσει μέχρι και την Λυκόβρυση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση με υποδήματα.

Ήχησε το 112

Μήνυμα από το 112 έφτασε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής. Τους προτρέπει να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025

Λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Μενιδίου, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

Εικόνες από τη μεγάλη φωτιά – Καρέ καρέ η μάχη της Πυροσβεστικής

H κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη



Ο δημοτικός σύμβουλος Αχαρνών, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. «Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να επιχειρούν τουλάχιστον δύο με τρία ελικόπτερα. Το θετικό είναι ότι δεν έχει έντονη δόμηση στο σημείο, αλλά υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα καθώς καίγεται ένας χώρος με πολλά εύφλεκτα υλικά, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχουν παρακείμενες επιχειρήσεις, αλλά και περιορισμένη βλάστηση. Ήδη έχουν καεί κάποια δέντρα που βρίσκονται περιμετρικά της επιχείρησης. Τόσο η Πυροσβεστική, όσο και η Πολιτική Προστασία του Δήμου είναι εκεί και βοηθούν στην κατάσβεση. Δυστυχώς, το ίδιο σημείο είχε ξανακαεί από τη φωτιά της Βαρυμπόμπης πριν τρία χρόνια».

Αν και η φωτιά είναι μεγάλη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει πέσει η έντασή της. Λόγω του γεγονότος ωστόσο ότι η φωτιά καίει ξύλα, χρειάζεται πολύ νερό και πολύς χρόνος για την κατάσβεσή της.