Νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια για τον διαρρήκτη, ο οποίος ευθύνεται για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου, στο Μενίδι και έχει ήδη συλληφθεί και ομολογήσει τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος πήγε να κλέψει χαλκό από το εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι και έβαλε φωτιά στα καλώδια προκειμένου να ξεχωρίσει το πλαστικό από τον χαλκό, με αποτέλεσμα να προκληθεί η μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο ενώ προκάλεσε ζημιές σε άλλα δύο κτήρια.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για έναν Ρομά, ο οποίος είναι σεσημασμένος ληστής, διαρρήκτης και διακινητής ναρκωτικών. Πριν από λίγους μήνες είχε απειλήσει με μαχαίρι μια γυναίκα στο κέντρο του Μενιδίου ενώ τον περασμένο μήνα λήστεψε ανήλικο παιδί. Είχε συλληφθεί τέσσερις φορές και είχε αφεθεί ελεύθερος.

Όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, έφτασε με ένα ποδήλατο στο εργοστάσιο στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, μπήκε στο προαύλιο, έκλεψε τα καλώδια, έβαλε φωτιά προκειμένου να κρατήσει μόνο το χαλκό, ωστόσο η φωτιά ξέφυγε με αποτέλεσμα να επεκταθεί στα διπλανά κτήρια. Ο ίδιος αποπειράθηκε να μαζέψει τα καλώδια και να τα βάλει σε κάδο απορριμμάτων, ωστόσο δεν τα κατάφερε καθώς η φωτιά είχε ήδη επεκταθεί κι έτσι ανέβηκε πάνω στο ποδήλατο και έφυγε.