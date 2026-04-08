Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα τροχαίου, στην περιοχή του Μενιδίου. Παρά τις προσπάθειές τους οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Το θύμα επιχείρησε να διασχίσει την οδό Αγίας Τριάδος στο ύψος του αριθμού 75, εκτός διάβασης, και την παρέσυρε ένα φορτηγό.

Advertisement

Advertisement

Αστυνομικοί της τροχαίας κλήθηκαν στο σημείο, υπέβαλαν σε αλκοτέστ τον οδηγό του φορτηγού και σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος του, ενώ ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αποφασίσει εάν θα κρατηθεί ή όχι.



